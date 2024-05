John Kennedy havia sido afastado por indisciplina no fim de abril - Divulgação / Fluminense

John Kennedy havia sido afastado por indisciplina no fim de abrilDivulgação / Fluminense

Publicado 12/05/2024 13:00

Rio - O Fluminense informou que o centroavante John Kennedy foi reintegrado ao grupo. O garoto, inclusive, estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo com o São Paulo. As equipes medem forças nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no MorumBis, pela sexta rodada do Brasileirão.