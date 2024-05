Sob o comando de Diniz, o Fluminense busca um aproveitamento melhor fora de casa em relação ao de 2023 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Sob o comando de Diniz, o Fluminense busca um aproveitamento melhor fora de casa em relação ao de 2023Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 12/05/2024 10:00

Fluminense visita o São Paulo, nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), e almeja conquistar seus primeiros pontos fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca um aproveitamento melhor em relação ao de 2023, quando venceu somente três partidas pela competição nacional jogando longe do Maracanã.

Até aqui, a equipe comandada por Fernando Diniz fez dois jogos como visitante. Na segunda rodada, perdeu de virada para o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, e, na quarta, foi derrotado pelo Corinthians, na Neo Química Arena, por 3 a 0.

Por outro lado, o São Paulo ainda não venceu atuando como mandante neste Brasileirão. Em duas partidas, o clube paulista perdeu para o Fortaleza, por 2 a 1, e empatou sem gols no clássico com o Palmeiras.

Apesar disso, o time vive boa fase e está invicto desde a chegada do técnico argentino Luis Zubeldía. No período, em cinco jogos, venceu quatro e empatou um.

O Fluminense ocupa a 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. Já o São Paulo é o 8º, com sete conquistados.