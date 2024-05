Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fernando Diniz, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/05/2024 18:28

alvos de um expediente disciplinar aberto pela Conmebol por conta de atrasos na Rio - Fluminense e Fernando Diniz sãopor conta de atrasos na vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo, pela Libertadores, na última quinta-feira (9), em Santiago, no Chile . As multas pelas infrações podem chegar a R$ 592 mil. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site "ge".

Segundo a Conmebol, o Fluminense chegou ao Estádio Monumental de Santiago, local da partida, 10 minutos mais tarde do que o programado. Conforme Manual de Clubes da entidade, "as equipes devem programar sua chegada ao estádio com pelo menos 90 minutos de antecedência".

Por isso, o Tricolor foi enquadrado no Artigo 5.1.2, com multa máxima de USD 15.000 (R$ 77 mil). No entanto, como o time carioca não é reincidente, a punição deve ser de USD 10.000 (R$ 51 mil).

No caso de Fernando Diniz, a denúncia se deu pelo atraso no retorno do time para o segundo tempo. A equipe extrapolou o tempo previsto para intervalo de 15 minutos em 1 minuto e 20 segundos. Neste caso, tanto Diniz quanto o Flu podem ser enquadrados no artigo 5.1.11.6 numeral 2).

A multa máxima por essa infração será de USD 50.000 (R$ 257 mil) para clube e treinador de forma separada. Porém, a tendência é de apenas uma advertência, já que também não há reincidência.

Com a vitória sobre o Colo-Colo, o Tricolor chegou aos oito pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo A da Libertadores. O time chileno, por sua vez, tem quatro e aparece na terceira colocação.



O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi. O próximo compromisso na Libertadores será contra o Cerro Porteño (PAR), às 19h de quinta-feira (16), no Maracanã.