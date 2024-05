Douglas Costa sentiu um problema muscular e foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Colo-Colo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/05/2024 09:30 | Atualizado 10/05/2024 09:33

Douglas Costa fará exames neste sábado (11), no Rio de Janeiro, para ter um diagnóstico completo e saber a gravidade. Essa é a segunda lesão na coxa direita em dois meses. No início de março, o atacante lesionou o músculo anterior e ficou de fora da semifinal do Carioca contra o Flamengo. Ele retornou somente na estreia na Libertadores.

Um dos principais reforços do Fluminense na temporada, Douglas Costa sofre com problemas físicos e ainda não conseguiu ter uma sequência. O atacante soma 16 jogos, não marcou gol e deu apenas uma assistência — na estreia na Libertadores. Ele jogou todos os jogos do Brasileirão até o momento. Na temporada, tem uma média de 39 minutos em campo.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos oito pontos e manteve a invencibilidade na fase de grupos. O Tricolor lidera o Grupo A com três pontos de vantagem para o vice-líder Colo-Colo e agora encerra a participação na fase de grupos com dois jogos no Maracanã diante do Cerro Porteño, do Paraguai, dia 16, e Alianza Lima, do Peru, dia 29.