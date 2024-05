Manoel voltou a marcar com a camisa do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense Fc

Manoel voltou a marcar com a camisa do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense Fc

Publicado 10/05/2024 08:00 | Atualizado 10/05/2024 08:02

Manoel foi decisivo para o Fluminense na Libertadores. O zagueiro, de 34 anos, voltou a marcar após quase dois anos e fez Rio -. O zagueiro, de 34 anos, voltou a marcar após quase dois anos e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo , em Santiago, no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos. Foi o seu primeiro desde o retorno aos gramados após cumprir suspensão por doping no ano passado.

Após marcar sete gols em 2022 e viver uma temporada de artilheiro com a camisa do Fluminense, Manoel sofreu um baque em sua carreira no ano seguinte. No dia 2 de maio, após a goleada tricolor sobre o River Plate, da Argentina, por 5 a 1, o zagueiro testou positivo para a substância "ostarina", e foi suspenso por oito meses pela Conmebol.

"Fico feliz pelo gol. Pude ajudar minha equipe a sair com uma vitória daqui. Nós sabíamos que seria um jogo difícil e muito disputado. Diniz nos preparou bem, que seria um jogo decisivo. Nós tínhamos que encarar como uma final e encaramos. Conseguimos a vitória. O caminho é esse, de muita luta e de entrega para conseguirmos a vitória", disse o zagueiro.

O tento contra o Colo-Colo foi o seu 10º com a camisa tricolor. Manoel voltou a treinar com o elenco do Fluminense em janeiro. No mês seguinte foi relacionado para os primeiros jogos, mas voltou a jogar somente em março, na derrota diante do Flamengo por 2 a 0 , pela Taça Guanabara. Na temporada, soma oito jogos e um gol.

O último gol de Manoel foi contra o Palmeiras, no dia 27 de agosto de 2022, pelo Brasileirão. O gol contra o Colo-Colo fez o zagueiro igualar a marca do ex-zagueiro Gum como os únicos zagueiros da história do clube que marcaram gols em cinco competições diferentes: Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores.