Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/05/2024 13:14

o Tricolor se classifica para as oitavas de final até mesmo com um empate nos dois jogos no Maracanã, a depender de uma combinação de resultados.

A suada vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo , no Chile, deixou o Fluminense em uma situação bastante confortável no Grupo A da Libertadores. Líder com oito pontos e três de vantagem para o segundo colocado, Cerro Porteño,

- A conta mais simples é o Fluminense não depender de ninguém. Ou seja, se vencer Cerro Porteño ou Allianza Lima, está classificado.



Caso leve a melhor sobre os paraguaios, a equipe de Diniz se garante nas oitavas com uma rodada de antecedência e também como primeiro do grupo, independentemente do outro confronto.



Se o Fluminense tropeçar no Maracanã

- Caso empate com os paraguaios na próxima quinta-feira (16), o Tricolor, para se classificar com antecedência, precisa torcer para que o Alianza Lima empate em casa com o Colo-Colo.



Neste segundo cenário, iria para 9 pontos, deixando o Cerro com 6. Colo-Colo ficaria com 5 e os peruanos, com 4.



- Até mesmo com uma derrota por um gol de diferença em casa para o Cerro, o Fluminense pode ficar perto da vaga com oito pontos, mesma pontuação e saldo dos paraguaios, mas com mais gols marcados.



Neste caso, o ideal seria o Colo-Colo vencer fora de casa o Allianza Lima, já que iria para sete pontos.

Como a equipe chilena joga fora contra o Cerro, se um deles vencer, o Tricolor pode se classificar até com derrota no Maracanã para os peruanos. Mas ainda dependeria de saldo e o número de gols marcados se forem os paraguaios os derrotados. E se os dois empatarem, estaria eliminado.