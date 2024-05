Comemoração dos jogadores do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Publicado 09/05/2024 23:51

Chile - Na noite desta quinta-feira, 9, o Fluminense venceu o Colo-Colo por 1 a 0 no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago , pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. O Tricolor sofreu bastante, mas conseguiu o gol com Manoel, em um dos poucos ataques do time na partida. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos e ampliou a vantagem na liderança do grupo. O time chileno, por sua vez, tem quatro e aparece na terceira colocação.

O próximo compromisso do Fluminense na Libertadores será contra o Cerro Porteño (PAR), às 19h de quinta-feira, no Maracanã. O jogo em questão é válido pela quinta rodada do Grupo A.