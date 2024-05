Douglas Costa sentiu um problema muscular e foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Colo-Colo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 09/05/2024 22:05 | Atualizado 10/05/2024 07:43

Chile - O atacante Douglas Costa, do Fluminense, sentiu dores na perna e precisou ser substituído aos 39 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Colo-Colo, nesta quinta-feira (9), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Ele foi substituído por Alexsander.

O camisa 90 foi um dos principais reforços do Fluminense para a temporada. Douglas Costa chegou em janeiro, mas tem sofrido com problemas físicos. Até aqui, disputou 16 jogos, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência — contra o Alianza Lima, na estreia na Libertadores.

O Fluminense venceu o Colo-Colo fora de casa por 1 a 0 e ficou em uma condição boa para avançar às oitavas de final da Libertadores. O Tricolor é o líder do Grupo A com oito pontos e agora encerra a participação com dois jogos no Maracanã contra o Cerro Porteño, dia 16, e Alianza Lima, dia 29.