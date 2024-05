Marcelo tentou chutar a gol, mas deu a assistência para Manoel garantir o triunfo em Santiago - Marcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Marcelo tentou chutar a gol, mas deu a assistência para Manoel garantir o triunfo em SantiagoMarcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Publicado 10/05/2024 07:30 | Atualizado 10/05/2024 07:30

O Fluminense encaminhou a vaga às oitavas de final da Libertadores. Rio - Após vencer o Colo-Colo por 1 a 0, nesta quinta-feira (9), no Chile , o atual campeão da América se isolou na liderança do Grupo A e ficou em uma condição favorável para os últimos dois jogos no Maracanã. O Tricolor, no entanto, não jogou da sua maneira e sofreu. O lateral-esquerdo Marcelo explicou a mudança de postura.

"Partida muito difícil. O mais bonito do futebol é saber sofrer e não desistir de jogar e tentar. A equipe rival é boa, é bem treinada, mas soubemos sofrer. Normalmente não temos bolas longas, mas hoje fizemos. Ainda tem muitas partidas à frente, mas estamos muito contentes", disse o lateral, que deu a assistência para o gol da vitória marcado por Manoel.

O Colo-Colo dominou a partida. O time chileno finalizou 24 vezes, mas acertou apenas duas no alvo. Já o Fluminense, por sua vez, finalizou apenas quatro vezes e teve o mesmo número de acertos no alvo — uma delas foi o gol do zagueiro Manoel, aos 27 minutos do segundo tempo. O lateral destacou a postura tricolor, que soube resistir.

"Libertadores não tem jogo fácil. A gente soube jogar o que o jogo pediu. Nem sempre vai ser um jogo bonito nem sempre a gente vai acertar tudo. Hoje mesmo eu errei bastante, o mais importante é saber se levantar depois do erro. Em nenhum momento a gente abaixou a cabeça e conseguimos fazer o gol", finalizou o camisa 12.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos oito pontos e manteve a invencibilidade na fase de grupos. O Tricolor lidera o Grupo A com três pontos de vantagem para o vice-líder Colo-Colo e agora encerra a participação na fase de grupos com dois jogos no Maracanã diante do Cerro Porteño, do Paraguai, dia 16, e Alianza Lima, do Peru, dia 29.