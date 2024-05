O zagueiro Thiago Silva assina por dois anos e irá reforçar o Fluminense a partir do segundo semestre - Divulgação/Fluminense

Publicado 09/05/2024 17:22 | Atualizado 09/05/2024 17:30

Rio - De volta ao Fluminense após mais de 15 anos , Thiago Silva segue sendo o assunto mais comentado no clube das Laranjeiras nesta semana. Aos 39 anos, o zagueiro reforçou que não irá retornar ao Tricolor para encerrar sua carreira e mira a conquista de títulos pelo clube — tem apenas um, a Copa do Brasil, em 2007.

"Não volto ao Fluminense para encerrar a carreira. Volto para conquistar títulos com o clube. Após isso, obviamente vai ser inevitável a minha despedida. Mas, num primeiro momento, não volto para encerrar a carreira", ressaltou Thiago Silva, em entrevista à FluTV.



“Eu não volto para encerrar a carreira. Eu volto para conquistar títulos com o Fluminense”



A #FluTV foi a Londres e falou com o Monstro! Confira a entrevista completa >> https://t.co/gB14AHSuvf pic.twitter.com/4c9JiRP1IZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2024

A tendência é que Thiago desembarque no Rio de Janeiro nas primeiras semanas de junho. Apesar de ainda não ter sido confirmado um evento de apresentação, nos mesmos moldes do de Marcelo, a torcida planeja um "AeroFlu" para receber o camisa 3, que espera uma festa linda no seu retorno à Cidade Maravilhosa.

"Espero uma festa linda, porque o momento é importante, legal. De tudo que vivi fora, voltar e ser recebido dessa forma. No meu último jogo, eles gritaram muito: volta, Thiago (no jogo de despedida – no empate por 1 a 1 contra o Ipatinga, em 2008, no Maracanã). Isso ficou na minha memória nestes dezesseis anos e fez com que eu tomasse essa decisão", relembrou.

Mesmo na Europa, o "Monstro" revelou que parecia estar conectado com o clube, através de amizades, como a de Marcão: "Falo muito com ele, acompanho muitos jogos e vejo as redes sociais. Vejo que é um ambiente leve, e sempre que você está lá dentro, você comprova isso. É de verdade o que eu sinto e vejo. Espero que possa continuar da mesma forma e que possamos juntos conquistar coisas importantes", ponderou.

Apesar da euforia, a novela para o retorno do camisa 3 ao longo dos últimos anos foi cercada por muitas dúvidas dos torcedores, algo que foi comentado por Thiago: "Eu sei de tudo que foi falado antes do meu retorno, muitas notícias que não eram verdadeiras, que fizeram com que alguns de vocês duvidassem desse meu retorno. Então tá aqui, o Monstro tá de volta"



Por fim, o zagueiro finalizou com uma mensagem para o torcedor tricolor:" Espero que a gente seja novamente feliz. Um beijo, a gente se vê em breve".