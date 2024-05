Fluminense e Colo-Colo duelam nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fluminense e Colo-Colo duelam nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David ArellanoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/05/2024 15:00

Santiago - O Fluminense recebeu autorização da Conmebol para realizar uma ação voltada às vítimas dos alagamentos no Rio Grande do Sul, na partida diante do Colo-Colo, nesta quinta-feira (9). Os jogadores irão estender uma faixa, com pedido de doações, no momento da foto oficial do confronto.

A entidade abriu uma exceção para o Fluminense, de acordo com o jornalista Victor Lessa, devido a importância e a gravidade da situação.

Em campo, o Tricolor busca sua segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Até aqui, soma cinco pontos: ganhou do próprio Colo-Colo, em casa, e, fora, empatou com Alianza Lima e Cerro Porteño.

O duelo será nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano. Em caso de vitória, o Flu se isolará na liderança do Grupo A , com oito pontos, três de vantagem para o vice-líder Cerro Porteño.

Situação trágica no Rio Grande do Sul



A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, nesta quinta-feira (9), para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Além disso, há um óbito sob investigação. São 128 desaparecidos e 372 feridos.



Há 203,8 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 48,1 mil em abrigos e 155,7 mil desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 388 dos seus 497 municípios gaúchos relataram algum problema relacionado ao temporal, com 1,3 milhão pessoas afetadas.