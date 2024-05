Ídolo no Fluminense, o argentino Darío Conca também teve passagens por Flamengo e Vasco - Reprodução

Rio - Ex-atacante do Fluminense, Tartá revelou uma história curiosa dos bastidores da equipe em 2010, ano em que o clube das Laranjeiras conquistou o Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o ex-zagueiro André Luis deu uma cantada na mulher de Darío Conca, ídolo tricolor e craque daquele ano.

"O André Luis era um cara fora da casinha, vive em outro mundo e é super engraçado. A gente estava voltando do jantar para o quarto, aí no corredor veio uma mulher bonita na nossa direção. Ele parou na frente dela e falou: "E aí chuchuzinho?" Só que quando ele fez isso, o Conca viu. E quem era a mulher? A esposa do Conca na época", contou Tartá em entrevista ao podcast "Mundo GV".

"Quando o Conca percebeu, ele começou a gritar: "Na minha mulher não, filho da p***". O André Luis acabou dando bote na esposa do amigo. Mas ele não sabia também. Nós ficamos constrangidos com a situação, mas depois que passamos por ela, caímos no chão de tanto rir. Depois o André brincou: "Não está escrito na testa, como eu iria saber?", completou o atacante, aos risos.

Dos protagonistas da história, apenas Tartá continua em atividade. O último clube do atacante de 35 anos foi o Serrano.