Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Fernando DinizLucas Mercon / Fluminense

Publicado 08/05/2024 07:51

Rio - Enquanto aguarda Thiago Silva, que só terá condições de fazer sua reestreia a partir do dia 10 de julho, o Fluminense tenta reestruturar seu sistema defensivo com os jogadores que têm. Em breve, Fernando Diniz deverá contar com o retorno de dois jogadores: Thiago Santos e Marlon.

Volante de origem e titular no começo da temporada, Thiago Santos está em estágio mais avançado. O zagueiro está perto de voltar a treinar com o elenco e tem chances de ser relacionado para o confronto diante do São Paulo, na próxima segunda-feira. O jogador, de 35 anos, não joga desde o começo de abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Já Marlon, de 28 anos, que passou por uma artroscopia no joelho direito, no começo de abril, ainda deverá demorar mais tempo. O zagueiro pouco atuou na temporada, por conta de dores na região, mas o Fluminense optou pela operação somente no mês passado. O zagueiro retornou recentemente a preparação física.

O setor defensivo é uma das principais preocupações do Fluminense na temporada. Atualmente, o dupla de zaga tem sido formada por Manoel e Felipe Melo. Além deles, Fernando Diniz tem Felipe Andrade e Antônio Carlos à disposição.