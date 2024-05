Guga - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/05/2024 07:30 | Atualizado 07/05/2024 07:49

Rio - Contratado junto ao Atlético-MG no ano passado, o lateral-direito Guga, de 25 anos, foi peça importante no título da Libertadores do Fluminense. Mesmo sem conquistar a titularidade, o jogador entrou em várias partidas e ainda foi titular em um dos jogos mais emblemáticos da campanha na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na semifinal, em Porto Alegre. Porém, o jogador tem perdido espaço no elenco em 2024.

Guga iniciou o ano como titular, já que Samuel Xavier sofreu uma lesão muscular que o afastou dos primeiros jogos do ano. Assim como todo o elenco do Fluminense, o lateral-direito não teve um bom rendimento na disputa do Campeonato Carioca.

Com o retorno do titular, Guga foi para o campo e reduziu um pouco sua participação nos jogos. Com o elenco com mais opções, Fernando Diniz começou a optar por outros jogadores nas substituições do Fluminense. Porém, a perda de espaço do lateral ficou evidente com a nova lesão de Samuel Xavier.

Guga foi titular na derrota para o Corinthians, em São Paulo, mas depois da partida, Fernando Diniz optou por escalar o atacante Marquinhos improvisado no setor nos dois últimos jogos contra Sampaio Corrêa e Atlético-MG. Com isso, o lateral acabou perdendo mais espaço no elenco.