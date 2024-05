Douglas Costa - Lucas Mercon / Fluminense

Douglas CostaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/05/2024 07:20 | Atualizado 06/05/2024 07:40

Rio - O atacante Douglas Costa, de 33 anos, se tornou o reforço do Fluminense em 2024 a atuar em mais partidas na temporada. Titular nos confrontos contra o Sampaio Corrêa e Atlético-MG, ambos no Espírito Santo, o veterano alcançou a marca de 15 jogos pelo Tricolor no ano.

Marquinhos, de 21 anos, que vem sendo titular do Fluminense desde a semifinal do Carioca, chegou ao clube um pouco depois e tem 12 partidas pelo Tricolor. Junto de Douglas está Antônio Carlos, com 15 partidas, porém, o zagueiro atuou bastante no começo do Carioca, com a equipe reserva. Depois que o plantel principal passou a entrar em campo, o defensor perdeu espaço.

Outros reforços badalados pelo Fluminense na temporada, Renato Augusto entrou em campo em 14 jogos, e David Terans em 11 oportunidades. Gabriel Pires, que vem tendo problemas físicos, atuou em duas partidas, o goleiro Felipe Alves, entrou em campo em 3 duelos, um a mais que o atacante Jan Lacumí.

Apesar de ser o reforço que mais atuou, Douglas Costa ainda não balançou as redes pelo Fluminense. Marquinhos, David Terans e Renato Augusto são os jogadores que chegaram em 2024, e já deixaram sua marca pelo Tricolor.