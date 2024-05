John Kennedy - Lucas Mercon / Fluminense

John KennedyLucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/05/2024 09:21

Rio - O atacante John Kennedy, de 21 anos, deverá ser reintegrado ao Fluminense nesta semana. Afastado do elenco por indisciplina, após o clássico contra o Vasco, no último dia 20, o jovem cumpriu nos últimos dias o combinado e tem chances de voltar a fazer parte do grupo de Fernando Diniz. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Ainda não é certo, porém, se John Kennedy irá fazer parte da delegação do Fluminense para a viagem a Santiago, pela Libertadores. Na próxima quinta-feira, o Tricolor irá encarar o Colo Colo, pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

O atacante foi afastado junto de Kauã Elias, Arthur e Alexsander pela participação em uma "festinha", na concentração do Fluminense, antes do clássico contra o Vasco. O jogador chegou a se reintegrado ao lado do trio na semana passada, porém, por ter se atrasado mais de uma hora para o treino do Tricolor, acabou sendo afastado novamente.

Herói do título da Libertadores do Fluminense em 2023, John Kennedy voltou a conviver com problemas de disciplina na atual temporada. Dentro de campo o desempenho do atacante caiu e o jovem só fez um gol pelo Tricolor neste ano.