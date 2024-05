Renato Augusto em treinamento pelo Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/05/2024 12:43

Rio - O Fluminense comunicou nesta terça-feira (7) a situação clínica de dois jogadores de seu elenco. Primeiramente, o clube informou que o meia Renato Augusto será desfalque do jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores, por conta de dores no joelho.

"O jogador Renato Augusto sentiu dores no joelho direito, na última partida pelo Brasileirão, e segue em tratamento no CT Carlos Castilho", informou o Fluminense.

Lelê em treinamento pelo Fluminense Marcelo Goncalves / Fluminense O clube das Laranjeiras também atualizou sobre a situação clínica de Lelê, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Colo-Colo, em abril. O atacante passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial. O procedimento foi feito na última segunda (6), pela equipe médica do Fluminense, foi bem sucedida, e agora o jogador passará pelo período pós-operatório."Flu informa que Lelê passou por cirurgia, nesta segunda-feira (06/05), para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial. O procedimento foi realizado pela equipe médica do Fluminense e bem-sucedido. O atleta cumprirá período pós-operatório e seguirá seu cronograma de tratamento", comunicou o Tricolor.

Os dois jogadores não serão os únicos desfalques do Fluminense para o jogo contra o Colo-Colo. Além de Renato Augusto e Lelê, Samuel Xavier (com lesão no pé direito), André (joelho direito), Thiago Santos (coxa esquerda), Marlon (joelho direito) e Gabriel Pires (transição para o campo) também não jogarão contra o clube chileno.

A partida entre Fluminense e Colo-Colo acontecerá às 21h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (9), no estádio Monumental David Arellano, em Santiago. O Tricolor é o líder do grupo A, com cinco pontos, enquanto o clube chileno é o segundo colocado, com quatro.