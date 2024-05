Thiago Silva acertou contrato com o Fluminense até o meio de 2026 - Divulgação / Fluminense

Thiago Silva acertou contrato com o Fluminense até o meio de 2026Divulgação / Fluminense

Publicado 07/05/2024 12:39 | Atualizado 07/05/2024 14:04

Fernando Diniz, com quem jogou no Juventude. Além dele, Felipe Melo, Douglas Costa, Renato Augusto e Ganso já foram companheiros de seleção brasileira em algum momento, assim como Marcelo jogou com ele no Tricolor, em 2006. Anunciado nesta terça-feira (7), Thiago Silva se apresenta na primeira quinzena de junho e começará os treinamentos no Fluminense, onde reencontrará velhos conhecidos. O primeiro é. Além dele,já foram companheiros de seleção brasileira em algum momento, assim como Marcelo jogou com ele no Tricolor, em 2006.

Logo nas primeiras convocações, em 2008, e principalmente em 2010, antes da Copa do Mundo, Thiago Silva contou com o apoio de Felipe Melo para dar os primeiros passos pela Seleção. E agora os dois devem fazer a dupla de zaga do Fluminense.

"Felipe me ajudou muito naquela chegada. Ele era titular e eu recém-convocado, e me deu muita moral, assim como Maicon. Tenho muito carinho e será um prazer jogar futebol de novo com ele", contou.

Leia mais: Fluminense passa a ter cinco jogadores de Copa do Mundo no elenco

Mas Fernando Diniz foi o primeiro com quem o zagueiro jogou, em 2004 pelo Juventude, antes do amigo Marcão, hoje auxiliar, no Fluminense em 2006. O agora treinador estava nos últimos anos de carreira, ao contrário do jovem companheiro que começava.



"Eu aposentei ele (risos). Diniz é um cara especial, que eu tenho carinho grande, apesar do pouco tempo que jogamos no Juventude. Não tivemos tanto entrosamento, ele era mais velho e eu estava chegando. Normalmente tem essa diferença, mas ele sempre me respeitou e tinha habilidade técnica incrível. Quando eu vejo o Fluminense jogar hoje, eu vejo a cara do Diniz, que era muito parecido em campo", avaliou.



Além de reencontrar velhos companheiros, Thiago Silva também terá oportunidade de conhecer alguns jogadores que já vinham mandando mensagem para ele, querendo que acertasse com o Fluminense.



"Muitos me mandavam mensagem, Cano era um, o próprio Nino, que acabou saindo. Manoel, Martinelli... esses caras com certeza vão me ajudar muito nesse meu início, para chegar bem", afirmou.