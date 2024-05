Keno retorna ao Fluminense após quase dois meses ausente devido a uma lesão no tornozelo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 07/05/2024 17:03

Rio - O Fluminense divulgou na tarde desta terça-feira (7) a lista de jogadores que embarcaram rumo ao Chile para enfrentar o Colo-Colo na próxima quinta (9), às 21h, no estádio Monumental de Santiago, pela quarta rodada do grupo A da Libertadores. A principal novidade é o retorno do atacante Keno.

O atacante está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, em 16 de março. Além dele, o jovem zagueiro Caio Amaral foi relacionado para viagem. Segundo o próprio clube, o motivo da convocação do jogador de 20 anos é sua "dedicação e desempenho nos treinamentos". na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, em 16 de março. Além dele, o jovem zagueiro Caio Amaral foi relacionado para viagem. Segundo o próprio clube, o motivo da convocação do jogador de 20 anos é sua "dedicação e desempenho nos treinamentos".

Renato Augusto é a mais nova ausência, com dores no joelho direito. Além dele, Lelê (cirurgia no joelho direito), Samuel Xavier (com lesão no pé direito), André (joelho direito), Thiago Santos (coxa esquerda), Marlon (joelho direito) e Gabriel Pires (transição para o campo) seguem fora. O Fluminense, entretanto, terá diversos desfalques para o jogo contra o Colo-Colo.. Além dele, Lelê (cirurgia no joelho direito), Samuel Xavier (com lesão no pé direito), André (joelho direito), Thiago Santos (coxa esquerda), Marlon (joelho direito) e Gabriel Pires (transição para o campo) seguem fora.

A lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Defensores: Antonio Carlos, Caio Amaral, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Manoel, Marcelo

Meias: Alexsander, Arthur, David Terans, Lima, Martinelli, PH Ganso

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jhon Arias, Kauã Elias, Keno, Lucumí, Marquinhos.