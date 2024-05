Marcelo e Thiago Silva atuando pela seleção brasileira - Reprodução

Marcelo e Thiago Silva atuando pela seleção brasileiraReprodução

Publicado 04/05/2024 14:52

contratação de Thiago Silva, acertada na última sexta-feira (3), garantirá ainda mais experiência internacional ao elenco do Fluminense. Com a chegada do zagueiro de 39 anos, o Tricolor passará a contar com cinco jogadores que já disputaram Copa do Mundo em seu elenco. Rio - A, garantirá ainda mais experiência internacional ao elenco do Fluminense. Com a chegada do zagueiro de 39 anos,

Além de Thiago, que só chegará no segundo semestre, o Tricolor ainda conta com Felipe Melo, Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto. Curiosamente, todos eles jogaram pelo menos um Mundial ao lado do novo companheiro.

Felipe Melo, Douglas Costa e Renato Augusto disputaram apenas uma Copa do Mundo. O zagueiro esteve no Mundial de 2010 e ficou marcado pela expulsão na eliminação do Brasil para a Holanda, enquanto o meia e o atacante integraram a Seleção na Copa de 2018, na Rússia. Já Marcelo teve a chance de defender o Brasil em duas Copas do Mundo: a de 2014 e a de 2018.

Entre eles, Thiago Silva será de longe quem disputou mais Mundiais. O zagueiro foi convocado para as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022 e se tornou o oitavo brasileiro a conseguir esse feito. Pelé, Nilton Santos, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leão, Cafu e Ronaldo completam a lista.

Antes de chegar ao Fluminense, Thiago Silva ainda terá mais quatro jogos pelo Chelsea até o dia 19 de maio, quando chega ao fim a temporada europeia. Ele assinará contrato com o Tricolor por dois anos e só poderá estrear após 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais.