Fernando Diniz e Gabriel Milito se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores de 2023 - Mauro Pimentel / AFP

Fernando Diniz e Gabriel Milito se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores de 2023Mauro Pimentel / AFP

Publicado 04/05/2024 08:00

Rio - Após vencer na Copa do Brasil, o Fluminense tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro e tem uma dura missão contra o vice-líder Atlético-MG neste sábado (4), às 16h (de Brasília), no Espírito Santo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o reencontro dos técnicos Fernando Diniz e Gabriel Milito, que fizeram um duelo tático de tirar o fôlego nas oitavas de final da Libertadores de 2023.

O Fluminense vive fase semelhante do ano passado quando enfrentou Gabriel Milito pela primeira vez. Na época, o Tricolor sofria com lesões e oscilava, e foi à Buenos Aires enfrentar o Argentinos Juniors vindo de uma sequência de um empate, uma derrota e uma vitória. O cenário se repetiu neste ano: o Time de Guerreiros também chega de uma sequência idêntica, com direito ao mesmo empate sem gols.

A sequência do Fluminense em 2023:

16/07/2023 - Flamengo 0 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2023

24/07/2023 - Coritiba 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2023

29/07/2023 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2023

A sequência do Fluminense em 2024:

25/4/2024 - Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense - Libertadores 2024

28/4/2024 - Corinthians 3 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2024

1/5/2024 - Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 Fluminense - Copa do Brasil 2024

A sequência antes de enfrentar Gabriel Milito são semelhantes. Primeiro um empate sem gols, seguido de uma derrota fora de casa com o time sendo dominado. Por fim, uma vitória, sem convencer, mas que trouxe alívio. Agora é a hora do reencontro. O jogo, dessa vez, não é em Buenos Aires, mas o agora treinador argentino vive boa fase sob o comando do Atlético-MG.

Desde que Gabriel Milito chegou, o Atlético-MG conquistou o título do Campeonato Mineiro e recuperou o bom futebol. O treinador foi fundamental para recuperar nomes como Gustavo Scarpa, principal reforço do clube no ano. Até o momento, são dez jogos, sete vitórias e três empates. O Galo está bem encaminhado na Libertadores e Copa do Brasil, e é o vice-líder do Brasileirão.

Na Libertadores do ano passado, Fluminense e Argentinos Juniors protagonizaram um duelo equilibrado. O Tricolor saiu atrás no placar na Argentina, chegou a ficar em apuros com a expulsão de Marcelo, mas arrancou o empate com Samuel Xavier nos minutos finais após o time argentino também ficar com um a menos. Na volta, o Time de Guerreiros só abriu o placar aos 41 do segundo tempo, com Samuel Xavier — e confirmou a classificação com John Kennedy, no último minuto.

Gabriel Milito deixou o Argentinos Juniors em agosto de 2023 após a eliminação na Copa da Argentina. O treinador alegou que o "ciclo estava terminado" e alegou problemas de saúde causados por estresse. Ele assumiu o Atlético-MG em março deste ano. O Fluminense, por sua vez, conquistou o título da Libertadores e foi vice-campeão Mundial desde o último encontro com Milito. Em 2024, conquistou a Recopa.