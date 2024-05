Thiago Silva com o troféu do Mundial de Clubes - Divulgação/X @ChelseaFC

Publicado 03/05/2024 21:26 | Atualizado 03/05/2024 21:30

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre de 2024 , Thiago Silva, de 39 anos, é um dos ídolos recentes do Chelsea. O brasileiro chegou aos Blues em 2020 e assumiu um papel importante tanto dentro quanto fora de campo. Além disso, ajudou o time de Londres a conquistar títulos importantes, como a Liga dos Campeões 2020/21, a Supercopa da Uefa 2021 e o Mundial de Clubes 2021.

A performance e a liderança fizeram com que o experiente jogador caísse rapidamente nas graças da torcida. Em maio de 2023, os torcedores ergueram um bandeirão no Stamford Bridge para homenagear Thiago antes da partida contra o Nottingham Forest, válida pela Premier League. Confira abaixo:

De ídolo para ídolo

A admiração por Thiago Silva também é compartilhada por Frank Lampard, um dos grandes ídolos do Chelsea. Também em maio 2023, quando comandava o time de forma interina, Lampard exaltou o nível do zagueiro mesmo com a idade avançada.

"É uma conquista incrível fisicamente. Joguei até os 38 ou 39 anos, mas nos últimos anos na MLS comecei a entender que meu corpo estava me dizendo para não jogar mais", disse Lampard.

"Então, ver alguém como zagueiro, que eu acho que é provavelmente a posição mais difícil em termos de como você pode se expor nessa idade. Ele não fica exposto por causa do nível de jogador que é, por causa de seu raciocínio rápido e compreensão da função e da cobertura de perigo, é simplesmente incrível", completou.

Na entrevista, Lampard ainda falou sobre a personalidade de Thiago e como ele impacta os companheiros de equipe.

"Ele é exigente, para ser justo, e isso é bom. Eu não diria que ele é o mais vocal. Cada um com a sua personalidade. Alguns jogadores seriam muito expressivos num ambiente coletivo, ele não é isso, mas é um daqueles jogadores que dá o exemplo. Então, acho que os jogadores que jogam ao lado ou com ele entendem quais são os níveis e o que é necessário", contou Lampard.

"Ele não é um gritador, mas certamente é um daqueles que exige das pessoas ao seu redor e isso é bom, porque nesse nível você precisa de jogadores assim. Ele é um dos melhores do mundo na sua posição, cuida de si mesmo, entende muito bem de jogo, quer impactar as pessoas ao seu redor e só tenho elogios à carreira que o Thiago teve", concluiu.