Hulk marcou sete gols em oito jogos contra o Fluminense - Pedro Souza / Atlético

Publicado 03/05/2024 17:30

Rio - O Fluminense encara o Atlético-MG no próximo sábado (4), pelo Brasileirão. O duelo marca mais um encontro entre o time das Laranjeiras e Hulk, que faz do Tricolor sua maior vítima desde que voltou ao Brasil, em 2021.

Com a camisa do Galo, Hulk balançou as redes sete vezes nos oito jogos em que enfrentou o Flu. As partidas de maior destaque foram na Copa do Brasil de 2021, quando o atacante foi decisivo na classificação da equipe mineira em cima do Tricolor para as semifinais da competição, com um gol na ida e outro na volta.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam no próximo sábado (3), às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. O Tricolor mira a vitória para poder se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Galo quer manter sua invencibilidade e assumir a liderança da competição.

Jogos em que Hulk marcou contra o Fluminense

26/08/2021 - Fluminense 1 x 2 Atlético-MG - Copa do Brasil - um gol

15/09/2021 - Atlético-MG 1 x 0 Fluminense - Copa do Brasil - um gol

28/11/2021 - Atlético-MG 2 x 1 Fluminense - Brasileirão - dois gols

08/06/2022 - Fluminense 5 x 3 Atlético-MG - Brasileirão - dois gols

01/10/2022 - Atlético-MG 2 x 0 Fluminense - Brasileirão - um gol