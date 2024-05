Wilmar Roldán foi o árbitro do título inédito de Libertadores do Fluminense - Divulgação / Conmebol

Publicado 03/05/2024 14:47

Rio - A Conmebol definiu a arbitragem para a partida entre Colo-Colo e Fluminense, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo acontecerá na próxima quinta (9), às 21h30 (horário de Brasília), em Santiago, no Chile. O árbitro será o colombiano Wilmar Roldán.

É a sétima partida de Libertadores do Fluminense que Roldán apita. O último jogo foi justamente o maior da história do Tricolor, a final do torneio continental de 2023, onde a equipe de Fernando Diniz derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, no Maracanã.

O Fluminense é o líder do Grupo A, com cinco pontos, um a mais que o rival da próxima quinta. Na primeira partida, o clube das Laranjeiras empatou por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru. Já na segunda rodada, o Tricolor derrotou o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã, e, na terceira, empatou em 0 a 0 com o Cerro Porteño, no Paraguai.

Confira a arbitragem para Colo-Colo x Fluminense:

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistente 1: Alexander Guzman (COL)

Assistente 2: Richard Ortiz (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)