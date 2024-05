Felipe Andrade - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 03/05/2024 07:54

Rio - A vitória sobre o Sampaio Corrêa, em Cariacica, foi mais uma alívio pelo resultado que pela atuação do Fluminense na estreia na Copa do Brasil. Porém, se não empolgou em sua atuação ofensiva, o Tricolor demonstrou uma evolução importante na defesa que poderá impactar a avaliação de Fernando Diniz para os próximos jogos.

Com uma linha formada por jogadores mais jovens, o Fluminense praticamente não sofreu na partida contra o Sampaio. O principal destaque foi Felipe Andrade, que finalmente atuou em sua posição de origem, com Fernando Diniz, e mostrou um vigor físico e uma boa atuação técnica, que vem fazendo falta no sistema defensivo da equipe desde o começo do ano.

Ao lado dele aturaram Antônio Carlos, que novamente demonstrou a insegurança de sempre, de 30 anos, Diogo Barbosa, de 31 anos, e Marquinhos, atacante que foi improvisado na lateral direita, de 21 anos. A recomposição tricolor, apesar da fragilidade do adversário, apresentou evolução em relação aos últimos jogos.

É difícil pensar que Fernando Diniz vá alterar completamente o sistema defensivo formado por Samuel Xavier, de 33 anos, que no momento está lesionado, Felipe Melo, de 40 anos, Manoel, de 34 anos, e Marcelo, de 35 anos, porém, um sangue mais jovem pelo menos pode ser testado, para dar uma nova roupagem ao setor.