Arias é o vice-artilheiro do Fluminense na temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/05/2024 11:15 | Atualizado 02/05/2024 11:16

Rio - Jhon Arias vive uma temporada especial com a camisa do Fluminense. Autor dos dois gols que garantiram o título da Recopa Sul-Americana, o camisa 21 se tornou o jogador com mais participações em gols na temporada após marcar na vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º), no Espírito Santo, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O gol marcado sobre o Sampaio Corrêa-MA foi o quinto de Jhon Arias na temporada. Assim, o colombiano superou Germán Cano (4) e encostou em Lelê (6), que está fora da temporada por conta de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito . Além disso, o camisa 21 é o garçom do time com três assistências, enquanto Lelê tem dois passes.

Arias chegou a oito participações em gols na temporada (cinco gols e três assistências) e igualou Lelê (seis gols e duas assistências). Contratado no meio de 2021, o colombiano soma 34 gols e 38 assistências em 167 jogos com a camisa do Fluminense. A ascensão do atacante começou a partir de 2022, quando se firmou entre os titulares e foi essencial para o bi do Carioca e as conquistas da Libertadores e Recopa.

Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor segue no Espírito Santo e se prepara para enfrentar o Atlético-MG, no sábado (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.