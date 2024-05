Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/05/2024 19:43

Rio - Após sair na frente do Sampaio Corrêa, em Cariacica, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense irá novamente atuar no Espírito Santo, pelo Brasileiro, desta vez como mandante, contra o Atlético-MG. Encarar o Galo como mandante, longe do Maracanã, tem sido comum para o Fluminense nos últimos anos e o resultados não vem sendo bons.

Em 2021, o Fluminense encarou o clube mineiro duas vezes como mandante, em ambas, o Maracanã não pode ser utilizado. Em São Januário, pelo Brasileiro, o Tricolor empatou por 1 a 1. No Nilton Santos, pela Copa do Brasil, o clube carioca acabou derrotado por 2 a 1. Vale lembrar que naquele ano, o Atlético-MG foi campeão das duas competições.

Em 2022, o Fluminense atuou no Maracanã e bateu o Galo por 5 a 3 em uma partida alucinante. No ano passado, no último confronto entre das duas equipes no estado do Rio, o Tricolor acabou entrando em campo em Volta Redonda e ficou no empate por 1 a 1 contra o clube mineiro.

O Tricolor precisa se recuperar após ter perdido para o Corinthians, em São Paulo, na última rodada. Um tropeço em Caricacia, neste sábado, às 16 horas (de Brasíia), poderá colocar a equipe de Fernando Diniz na zona de rebaixamento do Brasileiro.