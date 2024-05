Felipe Andrade ganhou sua primeira chance como titular sob o comando de Fernando Diniz - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/05/2024 15:15

Rio - Um dos destaques do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (1º) , Felipe Andrade foi titular pela primeira vez sob o comando de Fernando Diniz nesta temporada e demonstrou segurança fazendo dupla de zaga com Antônio Carlos. O zagueiro foi eleito o "Guerreiro da Rodada", em votação feita pelo clube com seus torcedores nas redes sociais.

Versátil, Felipe Andrade já havia jogado em outras ocasiões como lateral, no ano passado, e como volante, no início desta temporada, quando Marcão assumiu o time, enquanto o elenco principal estava de férias. Em um momento onde o Fluminense vive fase muito complicada, principalmente no setor defensivo, após a saída de Nino, o zagueiro é constantemente pedido pelo torcedor tricolor.

Contra o Sampaio Corrêa, foi a primeira vez que ele atuou por 90 minutos com Fernando Diniz. O zagueiro, que entrou em algumas oportunidades durante o segundo tempo sob o comando do treinador, se mostrou feliz pela oportunidade recebida.

"Estou muito feliz por atuar como titular e jogar os 90 minutos com o Diniz, e principalmente pela vitória. Venho trabalhando forte e treinando bem a cada dia, e me preparando para esse momento! Demos um primeiro passo importante, vamos em busca de mais vitórias", disse Felipe Andrade.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (4), às 16h, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. O Tricolor é 16º colocado no torneio, com quatro pontos.