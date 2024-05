Diogo Barbosa foi titular na vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa-MA - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/05/2024 07:30 | Atualizado 02/05/2024 07:41

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense ainda parece longe do desempenho que encantou nos últimos dois anos e não atingiu as expectativas no início de temporada. Apesar da má fase, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa saiu em defesa do técnico Fernando Diniz, criticado pela sequência negativa, após a vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA , pela Copa do Brasil.

"Sabemos que tudo que conquistamos fica no passado e precisamos de novas conquistas. Temos jogadores experientes, que conversam conosco. Temos um treinador fora do comum, que nos ajuda bastante. Quando as coisas não acontecem, parece que tudo cai em cima dele. Isso é perigoso. Estamos trabalhando. Já passei por muitos lugares, e o Fluminense é o time que mais treinei na carreira", disse.

Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias (contra Vasco e Sampaio Corrêa). Nos últimos 14 jogos, são quatro vitórias. O desempenho fora de casa, principalmente pelo Brasileirão, ligou o alerta . O treinador já reconheceu a necessidade de ser mais consistente.

O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, no Espírito Santo, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e largou na frente por uma vaga nas oitavas de final. Assim, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação.

Após a vitória pela Copa do Brasil, o Fluminense muda o foco para o Brasileirão. O Tricolor permanece no Espírito Santo e se prepara para enfrentar o Atlético-MG, no sábado (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 5ª rodada do campeonato.