Thiago Silva, atual zagueiro do Chelsea, é desejo antigo do torcedor do Fluminense - AFP

Publicado 01/05/2024 12:30

Grande sonho da torcida do Fluminense para a próxima janela de transferências, o zagueiro Thiago Silva recebeu propostas de três clubes de Londres. Ele já anunciou que deixará o Chelsea ao fim da temporada , mas ainda não definiu qual será seu próximo desafio na carreira.

Thiago Silva deseja voltar ao Brasil por toda a história e relação com o Flu, de acordo com a jornalista Aline Nastari, da TNT Sports. Porém, as propostas dos times londrinos pesam pela permanência na Europa, já que sua esposa e seus filhos ficarão na cidade mesmo se o atleta vier atuar no futebol brasileiro.

Ao mesmo tempo, aceitar a proposta de um clube de Londres significaria jogar em uma equipe rival ou do mesmo local que o Chelsea. Por esse lado, o Fluminense sai na frente devido a relação construída entre o zagueiro e os Blues.

Com passagens pela base tricolor, Thiago Silva se profissionalizou pelo RS Futebol, posteriormente defendeu o Juventude, antes de ter sua primeira experiência na Europa pelo Porto e, depois, pelo Dínamo de Moscou.

Em 2006, o zagueiro voltou ao Brasil e se destacou por três temporadas, sendo campeão da Copa do Brasil. Em 2009, retornou ao futebol europeu sendo bem-sucedido no Milan, no PSG e no Chelsea. Ele defendeu a seleção brasileira nas últimas quatro Copas do Mundo.