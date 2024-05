Fernando Diniz poupará alguns titulares no duelo com o Sampaio Corrêa - Lucas Merçon/Fluminense

Fernando Diniz poupará alguns titulares no duelo com o Sampaio CorrêaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/05/2024 09:30

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. As equipes medem forças pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.