Rio - O pronunciamento de John Kennedy nas redes sociais negando ter participado de uma "festinha", antes do clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, gerou incômodo no Tricolor. Apesar de o clube carioca não ter confirmado oficialmente que o seu afastamento por indisciplina foi por conta deste evento, a atitude do jovem não agradou.

John Kennedy, junto de Alexsander, Arthur e Kauã Elias, estão treinando em separado do grupo. O camisa 9 faltou a atividade do último domingo, aumentando a insatisfação do Fluminense com a sua postura. Em suas redes sociais, o atacante admitiu ter cometido erros recentemente.

"Venho me manifestar sobre os últimos episódios. Sei que meu comportamento não foi dos melhores nos últimos dias. Tanto em campo, quanto fora, não venho entregando o que esperam de mim. Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e, principalmente, à torcida", disse John Kennedy.

Na semana passada, após ser afastado pelo Fluminense, John Kennedy apareceu em um vídeo ao lado dos meias Edinho e Wallace, jogadores da base do Tricolor, que nunca conseguiram se firmar como profissionais, em um ambiente descontraído ingerindo bebidas alcoólicas.

O atacante é considerado um dos jogadores mais talentosos da história de Xerém, porém, sempre enfrentou problemas extracampo. No ano passado, John Kennedy viveu seu melhor momento no futebol, sendo decisivo no título do Fluminense da Libertadores, fazendo quatro gols na campanha, em especial o do título contra o Boca Juniors.