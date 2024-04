Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Nesta terça-feira, Fernando Diniz irá completar dois anos à frente do Fluminense. A segunda passagem do treinador pelo Tricolor o colocou como um dos ídolos da história do clube, porém, em meio a esse aniversário, o comandante vive seu momento mais complicado neste período e necessita de uma reação para dar ao clube carioca alguma esperança de dias melhores em 2024.

No último domingo, o treinador voltou ao palco da sua derrota mais marcante pelo Fluminense nesta segunda passagem, o Neo Quimica Arena, quando em 2022, o Tricolor perdeu para o Corinthians por 3 a 0 e foi eliminado pela semifinal da Copa do Brasil. O placar e o tropeço foram iguais e como naquele momento, Diniz terá que recuperar as forças para dar uma nova cara à sua equipe.

O Fluminense vem colecionando problemas na temporada. Além do aproveitamento ruim, com apenas seis vitórias em 16 partidas, sob o seu comando, o Tricolor ainda tem enfrentado sequências de lesões e também problemas internos relacionados a indisciplina. São essas dificuldades que Diniz terá que lidar.

No meio de tantos situações complicadas, o Fluminense tem três competições para disputar, sendo duas delas com fases importantes já neste momento. Pela Copa do Brasil, uma competição eliminatória e na fase de grupos da Libertadores três jogos para selar a classificação ou para amargar uma eliminação que seria catastrófica para o atual campeão da América.