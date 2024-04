Wesley deixou Felipe Melo no chão e fez um gol de placa contra o Fluminense - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 28/04/2024 20:16

Rio - O Fluminense viveu uma tarde tenebrosa. O Tricolor teve uma atuação apática e foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 0 , neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o time paulista aproveitou para tirar sarro dos tricolores, especialmente com o zagueiro Felipe Melo.

Felipe Melo é um velho conhecido do Corinthians. O zagueiro, de 40 anos, teve passagem marcante pelo Palmeiras, maior rival do Timão. Por isso, os torcedores corintianos já pressionaram o jogador desde o início do jogo. Para piorar, Wesley fez um lindo gol dando um drible humilhante em Felipe Melo.

Proibido passar direto por esse post!



Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/WhCTx2ZpCm — Corinthians (@Corinthians) April 28, 2024 Wesley marcou dois gols no primeiro tempo e Cacá completou o placar na etapa final. Em um dos gols, o atacante escapou da marcação de Marquinhos, deixou os zagueiros Manoel e Felipe Melo no chão, e fez um gol de placa na Neo Química Arena. Wesley marcou dois gols no primeiro tempo e Cacá completou o placar na etapa final. Em um dos gols, o atacante escapou da marcação de Marquinhos, deixou os zagueiros Manoel e Felipe Melo no chão, e fez um gol de placa na Neo Química Arena.

A imagem de Felipe Melo no chão após o drible de Wesley também rendeu inúmeros memes nas redes sociais (veja abaixo).

URGENTE! Felipe Melo segue deslizando e já chegou ao Rio de Janeiro. pic.twitter.com/d9LuEBQLU7 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) April 28, 2024

PASSOU!



Felipe Melo acaba de passar pelo Guarujá pic.twitter.com/uHdve6a7Yn — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) April 28, 2024

a obra de arte do wesley deixando o felipe melo no chão. pic.twitter.com/Jxqnm3YAb4 — ste (@corets_) April 28, 2024

Com a derrota, o Fluminense caiu cinco posições na tabela e agora ocupa o 15º lugar, com quatro pontos. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa-MA, no Espírito Santo, pela terceira fase da Copa do Brasil.