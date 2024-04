Fluminense errou o nome de Renato Augusto na camisa - Reprodução

Publicado 28/04/2024 18:15

Rio - O Fluminense não viveu uma tarde boa em Itaquera. O Tricolor cometeu uma gafe e errou o nome do meia Renato Augusto na camisa, que entrou em campo no segundo tempo da derrota por 3 a 0 diante do Corinthians , neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Augusto entrou em campo com o nome grafado de forma errada, sem uma vogal no sobrenome. Assim, constava "R. Agusto" na camisa. O Fluminense justificou o erro como falha da fornecedora e ressaltou que não houve tempo para realizar a mudança.

Foi a primeira vez que Renato Augusto reencontrou o Corinthians desde a saída. O meia foi contratado pelo Fluminense no início deste ano, mas ainda não se firmou e sofreu com lesões. Até o momento, o camisa 20 soma 12 jogos e ainda não contribuiu com gols ou assistências.