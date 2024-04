Fluminense enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/04/2024 17:58

Rio - Apática. Assim podemos definir a atuação do Fluminense diante do Corinthians. Com troca de passes sem objetividade e sem oferecer qualquer ameaça, o Tricolor foi dominado e derrotado pelo Timão, que não marcava há três partidas, por 3 a 0, neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wesley, duas vezes, e Cacá, marcaram os gols.

Com a derrota, o Fluminense caiu cinco posições na tabela e agora ocupa o 15º lugar, com quatro pontos. Já o Corinthians, por sua vez, saltou para o 12º lugar, com a mesma pontuação. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa-MA, no Espírito Santo, pela terceira fase da Copa do Brasil.



Primeiro tempo de muitas faltas e erros



O primeiro tempo foi quente e marcado por muitos erros e faltas. O Fluminense errou mais. O Tricolor não conseguiu encontrar maneiras de superar a marcação pressão do Corinthians e, por consequência, perdeu inúmeras bolas na intermediária. A bola aérea também voltou a tirar o sono dos tricolores, e Félix Torres quase abriu o placar, mas a trave evitou.

Na reta final do primeiro tempo, a estrela do menino Wesley brilhou. Cano errou duas vezes a saída de bola, mas na segunda o jovem acertou belo chute da entrada da área no canto de Fábio para abrir o placar. O Fluminense ficou atordoado após o gol sofrido e viu a situação piorar quando Wesley se livrou de Marquinhos, Manoel e Felipe Melo para anotar um gol de placa.

Fluminense demonstra apatia e não reage

O Fluminense voltou do intervalo com mudanças que, no papel, deixaria o time mais ofensivo. Mas não foi nem sombra do esperado. A saída de Felipe Melo diminuiu a estatura da defesa, e o Corinthians aproveitou para marcar o terceiro com Cacá, de cabeça, logo no primeiro minuto. Novamente um erro na saída de bola foi determinante para o time paulista encontrar o caminho das redes.

Com uma vantagem confortável, o Corinthians recuou e administrou o resultado. Ainda assim, teve chances de fazer o quarto. Na primeira chance, Fagner carimbou a trave. Já na segunda, Wesley parou em Fábio. O Fluminense, por sua vez, apareceu um pouco mais na frente e arriscou em finalizações de Douglas Costa e Marquinhos, mas não foi nem de perto o suficiente para reagir.

Corinthians 3 x 0 Fluminense

Data: 28/04/2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Paulinho), Breno Bidon (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Henrique (Gustavo Mosquito [Matheuzinho]) e Ángel Romero. Técnico: António Oliveira

Fluminense: Fábio; Guga (Felipe Andrade), Felipe Melo (Douglas Costa), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto); Arias, Marquinhos e Cano (Terans). Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves

VAR: Igor Junio Benevenuto

Gols: Wesley, aos 39' e 46' do 1ºT; Cacá, aos 1' do 2ºT

Cartões amarelos: Breno Bidon, Rodrigo Garro, Wesley e Gustavo Mosquito (COR); Guga e Marquinhos (FLU)