Renato Augusto foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Alianza Lima - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/04/2024 11:20

Rio - O Fluminense encara o Corinthians no domingo (28), pelo Brasileirão. O duelo promete ser especial para um jogador do Tricolor em específico. Renato Augusto reencontrará o Timão pela primeira vez após sua saída do clube no final do ano passado.

O meia é ídolo e querido pelos torcedores corintianos. Em duas passagens, acumulou 243 partidas, com 30 gols marcados e 33 assistências. Ele não teve o contrato renovado pelo clube e assinou com o Fluminense.

Renato busca ainda se firmar no Fluminense. São 11 partidas feitas pela equipe de Fernando Diniz, nenhuma bola na rede e zero passes para gol. O meia retornou recentemente de lesão na panturrilha esquerda e conta com a 'Lei do Ex' a seu favor para finalmente desencantar pelo Tricolor.

Um último treino, que será realizado neste sábado (27), definirá se o camisa 20 vai começar a partida como titular ou não.

O Fluminense enfrenta o Corinthians, no domingo (28), na Neo Química Arena, às 16h. O Tricolor busca sua segunda vitória seguida no campeonato, enquanto o Timão quer triunfar pela primeira vez na competição.