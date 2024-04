André, do Fluminense, levou a pior após forte dividida e saiu de campo chorando - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/04/2024 12:00 | Atualizado 27/04/2024 12:00

Rio - Após ter a lesão no ligamento colateral medial do joelho direito confirmada , André deve desfalcar o Fluminense por quase dois meses. De acordo com o jornalista Victor Lessa, a contusão é de grau 2 e a tendência é de que o volante fique fora entre 6 a 8 semanas. O tempo varia de jogador para jogador.

Com o período longe dos gramados, o lugar de André na convocação para a Copa América se torna incerto. Presença assídua nas últimas listas dos técnicos Fernando Diniz e Dorival Júnior, não se sabe ainda se o volante conseguirá se recuperar a tempo da competição, que começa no dia 20 de junho.

Entenda o lance da lesão de André

André arriscou um chute para o gol, aos 42 minutos do primeiro tempo do empate em 0 a 0 contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, após receber passe de Martinelli. Na hora da finalização, o atacante Iturbe dividiu com o camisa 7, que levou a pior.

O volante deixou o campo chorando para dar lugar a Lima. Posteriormente na saída do estádio Nueva Olla, no Paraguai, o jogador precisou do auxílio de muletas para se locomover.

A lesão de André preocupa o Fluminense, que convive com uma série de lesionados neste início de temporada. Atualmente cinco jogadores estão no departamento médico. Thiago Santos e Gabriel Pires estão trabalhando na transição e podem evoluir nos próximos dias. Lelê sofreu uma grave lesão no joelho e irá passar por cirurgia. Por fim, o zagueiro Marlon vem se recuperando de uma artroscopia.