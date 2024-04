Fábio em ação pelo Fluminense na partida contra o Corinthians - Lucas Merçon / Fluminense

Fábio em ação pelo Fluminense na partida contra o CorinthiansLucas Merçon / Fluminense

Publicado 29/04/2024 14:42 | Atualizado 29/04/2024 14:42

São Paulo - O Fluminense foi derrotado pelo Corinthians no último domingo (28) por 3 a 0 na Neo Química Arena e continua vivendo uma temporada conturbada. Uma das lideranças do elenco, o goleiro Fábio afirmou que vem faltando intensidade nas últimas atuações do Tricolor.

"Os jogos são feitos de oportunidades. A gente teve alguns jogos que a gente foi bem abaixo da intensidade, da forma que a gente joga. E o nosso estilo de jogo, se não tiver intensidade, a gente não consegue bons resultados. O que nos trouxe as conquistas foi um jogo dinâmico, de velocidade, e a gente tem que voltar sempre a essa essência se a gente quer ter resultados positivos neste ano", opinou, após o término da partida.

Pensando em se recuperar dessa má fase, o Fluminense volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (1), desta vez pela Copa do Brasil. O Tricolor estreará na competição às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, contra o Sampaio Corrêa-MA, pela terceira fase do torneio.