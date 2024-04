John Kennedy não tem previsão de ser reintegrado ao elenco do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 29/04/2024 19:30

Rio - Atacante do Fluminense , John Kennedy se pronunciou nas redes sociais após polêmicas na última semana. O centroavante foi afastado pelo clube depois de ter participado de uma festa no hotel em que os jogadores se concentravam antes do clássico com o Vasco. Este, porém, não foi o único ato de indisciplina do herói do título da Libertadores de 2023: ele faltou ao treino do último domingo , no CT Carlos Castilho.

No Instagram, John Kennedy admite que seu comportamento "não foi dos melhores nos últimos dias" e garante que "não participou" da festa na concentração tricolor. Além disso, pediu desculpas pelos erros cometidos.

"Venho me manifestar sobre os últimos episódios. Sei que meu comportamento não foi dos melhores nos últimos dias. Tanto em campo, quanto fora, não venho entregando o que esperam de mim. Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e, principalmente, à torcida", escreveu.

"Queria deixar claro que eu não participei da festa na concentração. Essas notícias trouxeram muitos problemas para mim, para a minha família e para a mãe da minha filha, que é a mulher que eu amo. Cometi erros, estou sofrendo e aceito todas as punições. Vou me esforçar para recuperar a confiança de todos", completou.

Pronunciamento de John Kennedy nas redes sociais Reprodução / Instagram A falta do atacante ao treino deixou o elenco do Fluminense ainda mais irritado. Com isso, a tendência é que John Kennedy não seja reintegrado junto dos outros três jogadores afastados: Alexsander, Arthur e Kauã Elias, que também foram disciplinados em razão da festa.

Na semana passada, após ser afastado pelo clube, John Kennedy apareceu em um vídeo ao lado dos meias Edinho e Wallace, jogadores da base tricolor, em um ambiente de concentração ingerindo bebidas alcoólicas.

O atacante é considerado um dos jogadores mais talentosos da história de Xerém, mas sempre enfrentou problemas extracampo. No ano passado, viveu seu melhor momento no futebol, sendo decisivo no título do Fluminense da Libertadores, fazendo quatro gols na campanha, em especial o da vitória contra o Boca Juniors, na final, no Maracanã.