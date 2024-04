Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Fernando DinizLucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/04/2024 09:20

Rio - Imortalizado na história do Fluminense, Fernando Diniz, de 50 anos, completou nesta terça-feira dois anos como treinador do clube. Vivendo um momento complicado na temporada, o técnico, que tem muitos admiradores e críticos, sem sombra de dúvidas figura entre os principais nomes da função no Tricolor. Em sua segunda passagem, Diniz tem 58% de aproveitamento no comando da equipe.

No total, Fernando Diniz dirigiu o Fluminense em 133 partidas desde que retornou ao clube no dia 30 de abril de 2022. Foram 68 vitórias, 28 empates e 37 derrotas. Sob o seu comando, o Tricolor conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.

Após uma primeira passagem que dividiu opiniões, com momentos de bom futebol e poucos resultados, Diniz voltou ao Fluminense em 2022. Em seu primeiro ano, o treinador rapidamente fez a equipe carioca evoluir na temporada. No Brasileirão, o Tricolor terminou a competição em terceiro lugar com 70 pontos. O treinador não conseguiu evitar a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, embora tenha obtido sete pontos em nove possíveis. Na Copa do Brasil, o Flu acabou eliminado na semifinal para o Corinthians.

No ano passado, Fernando Diniz viveu seu melhor momento na carreira. O treinador comandou o Fluminense no título do Carioca, conquistado após uma goleada sobre o Flamengo na final por 4 a 1. Na Libertadores, o treinador e o Tricolor viveram uma catarse incrível ao conquistarem o inédito título sobre o Boca Juniors no Maracanã. Na disputa do Mundial de Clubes, o Tricolor acabou derrotado por 4 a 0 para o Manchester City na decisão.

A temporada de 2024 começou com título para o Fluminense. Contra a LDU, no Maracanã, o Tricolor expulsou o "Fantasma de 2008 e 2009" e faturou a Recopa Sul-Americana. Porém, o bom futebol ainda não retornou. Eliminado na semifinal do Carioca, Diniz ainda tenta recuperar a equipe em busca de um desempenho melhor nas competições que têm pela frente no ano.