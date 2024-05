Fluminense foi campeão da Copa do Brasil sub-17 - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Fluminense foi campeão da Copa do Brasil sub-17Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 01/05/2024 13:44

Rio - O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1, na manhã desta quarta-feira (1), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e conquistou a Copa do Brasil sub-17 pela primeira vez em sua história. O título tricolor veio com direito a virada no fim, com gols de Isaque, de pênalti, e Riquelme, aos 50 do segundo tempo. Gustavo foi o autor do gol do time paulista.

No primeiro tempo, as duas equipes tiveram grande volume ofensivo. A geração 2007 do Fluminense apostava nas jogadas com Matheus Reis, Riquelme e Isaque e conseguiu ameaçar o adversário, mas não marcou. O São Paulo levou a melhor na primeira etapa e foi para o vestiário vencendo por 1 a 0, após Gustavo marcar aos 18 minutos.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tomou conta das ações ofensivas e passou a pressionar ainda mais o São Paulo. Aos 12 minutos, o lateral Caio Borges e sofreu pênalti. Isaque cobrou e marcou seu sexto gol no torneio, se tornando artilheiro da competição.

Após o empate, o São Paulo conseguiu equilibrar mais a partida e as duas equipes tiveram boas chances para marcar. Quando a decisão se encaminhava para os pênaltis, o Fluminense encaixou um excelente contra-ataque, em jogo trabalhada com Isaque e Wesley Natã, que terminou no gol de Riquelme, aos 50 minutos do segundo tempo.

Com o título, o Fluminense se torna o segundo clube carioca a conquistar a Copa do Brasil sub-17. O Flamengo ficou com o título em 2018 e 2021.

Veja a lista de campeões:

2013 - São Paulo

2014 - Atlético-MG

2015 - Vitória

2016 - Corinthians

2017 - Palmeiras

2018 - Flamengo

2019 - Palmeiras

2020 - São Paulo

2021 - Flamengo

2022 - Palmeiras

2023 - Palmeiras

2024 - Fluminense