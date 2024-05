Fábio em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fábio em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 01/05/2024 18:42 | Atualizado 02/05/2024 08:11

afirmou que o ano de 2023 já está na história, mas o grupo quer buscar novas conquistas. Rio - Um dos líderes do elenco do Fluminense, Fábio enxergou com "naturalidade" as cobranças da torcida pelas atuações ruins da equipe nos últimos jogos. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa , com um time formado majoritariamente por reservas, na tarde desta quarta-feira (1º), em Cariacica, o goleiro

"A cobrança do torcedor é normal. Fizemos por onde no ano passado, jogamos com bastante intensidade, volume e dedicação total. Mesmo quando as coisas não deram certo, nunca faltou vontade e isso trouxe títulos importantes para o Fluminense. Com os reforços nesta temporada, a expectativa aumenta e a cobrança também. Sabemos que as equipes virão ainda mais fortes contra a gente", disse Fábio à Amazon Prime Vídeo.

"Temos que trabalhar e ter confiança. O que mais queremos é dar alegria ao torcedor. Ano passado já está na história, mas queremos coisas novas", completou o goleiro.

Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que se classifica. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, às 19h (de Brasília), no Maracanã, para decidir quem avança à próxima fase da competição. O Fluminense volta a campo no sábado, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, novamente no Kléber Andrade.