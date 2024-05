Lima marcou o primeiro gol do Fluminense contra o Sampaio Corrêa - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Lima marcou o primeiro gol do Fluminense contra o Sampaio CorrêaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/05/2024 17:58 | Atualizado 01/05/2024 18:26

Rio - O Fluminense largou em vantagem no confronto com o Sampaio Corrêa pela terceira fase da Copa do Brasil. Na tarde desta quarta-feira (1), com um time formado majoritariamente por reservas, o Tricolor não foi brilhante, mas fez o suficiente para vencer o time maranhense por 2 a 0, no Estádio Kléber Andrade, em Cariaciaca, e ficou perto de se garantir nas oitavas de final da competição. Terans e Jhon Arias, de pênalti, marcaram os gols do time carioca.

Veja fotos da partida: fotogaleria

Com o resultado, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que se classifica. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, às 19h (de Brasília), no Maracanã, para decidir quem avança à próxima fase da competição. O Fluminense volta a campo no sábado, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, novamente no Kléber Andrade.

Como esperado, o Fluminense começou o jogo com ampla posse de bola e tomando mais a iniciativa, mas encontrou dificuldades para infiltrar na área do Sampaio Corrêa, que se posicionou com uma linha de cinco defensores. Sem centroavante de ofício, o Tricolor passou a apostar em chutes de fora da área. Foi assim que Arias, Felipe Andrade e Douglas tiveram chances de abrir o placar para o time carioca, mas esbarraram no goleiro Felipe e na falta de pontaria.

De tanto insistir, o Fluminense conseguiu inaugurar o marcador com uma finalização de longe. Lima recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque tricolor, bateu forte e a bola desviou em Terans para superar o goleiro Felipe e levar o Tricolor em vantagem para o intervalo. Foi o primeiro gol do meia pelo clube das Laranjeiras.

Na volta para o segundo tempo, o Sampaio Corrêa até tentou se soltar mais na partida, mas tinha dificuldades. A única boa chance criada pelo time maranhense veio dos pés de Pimentinha, que limpou a marcação de Diogo Barbosa e cruzou na cabeça de Thallyson, que cabeceou para fora, mesmo sozinho.

Do outro lado, assim como no primeiro tempo, o Fluminense levou perigo em chutes de longe com Douglas Costa e Terans, mas não conseguiu ampliar. O segundo só veio quando a bola sobrou para Arias na pequena área do Sampaio e o colombiano foi derrubado pelo zagueiro Fábio Aguiar. Na cobrança, o camisa 21 ampliou a vantagem para o time carioca.

Após o gols de Arias, o Fluminense ainda teve chance de ampliar com Kauã Elias. O jovem, que fez seu primeiro jogo desde que foi afastado do clube por indisciplina, recebeu passe na área após linda jogada de Arias, mas parou no goleiro Felipe, que manteve o 2 a 0 no placar.

SAMPAIO CORRÊA X FLUMINENSE

Local: Estádio Kléber Andrade, Cariacica (ES)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Augusto Magno de Ramos

SAMPAIO CORRÊA: Felipe, Franklin, Fábio Aguiar e Cortez; Rafael Luís (Hiago Cena) (Adauto Júnior), Ferreira, Gazão (Evandro) e Thallyson; Pimentinha, Brunão (Cláudio Cebolinha) e João Felipe. Técnico: Thiago Gomes.

FLUMINENSE: Fábio, Marquinhos (Guga), Antônio Carlos, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima (Alexsander) e Terans; Douglas Costa, Renato Augusto (Kauã Elias) e Arias (Jan Lucumí). Técnico: Fernando Diniz.

Cartões amarelos: SCO: Hiago Cena, Felipe e Fábio Aguiar

Gols: Lima (32'/1ºT) e Arias (40'/2ºT)