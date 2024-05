Fábio chegou ao 57º jogo sem sofrer gols pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/05/2024 15:00 | Atualizado 02/05/2024 15:05

Fábio alcançou uma marca especial com a camisa do Fluminense. O goleiro, de 43 anos, entrou para um seleto grupo de goleiros com mais jogos sem sofrer gols com a camisa tricolor. Rio -. O goleiro, de 43 anos, entrou para um seleto grupo de goleiros com mais jogos sem sofrer gols com a camisa tricolor. A vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA , pela terceira fase da Copa do Brasil, foi a 57ª vez que o veterano não foi vazado.

Contratado em 2022, Fábio soma 144 jogos com a camisa do Fluminense. O goleiro já sofreu 144 gols (média de um por jogo) e não foi vazado em 57 ocasiões. Ele igualou os ex-goleiros Paulo Goulart, Wendell e Renato. À frente aparece Fernando Henrique, com 72. Castilho, com 269, lidera a lista.

Goleiros com mais jogos sem sofrer gols pelo Fluminense:

1º Castilho - 269 jogos

2º Paulo Victor - 176 jogos

3º Félix - 137 jogos

4º Diego Cavalieri - 110 jogos

5º Ricardo Pinto - 105 jogos

6º Jorge Vitório - 81 jogos

6º Batatais - 81 jogos

7º Fernando Henrique - 72 jogos

8º Paulo Goulart - 57 jogos

8º Wendell - 57 jogos

8º Fábio - 57 jogos

8º Renato - 57 jogos

Fábio está próximo de entrar para o top 10 de goleiros com mais jogos pelo Fluminense. Atualmente, é o 11º colocado e está 12 partidas de igualar Wellerson, atual décimo colocado. Em sua terceira temporada no Time de Guerreiros, o goleiro soma dois títulos do Carioca, uma Libertadores e uma Recopa.

Goleiros com mais jogos pelo Fluminense:

1º - Castilho (1965) - 704 jogos

2º - Paulo Victor (1988) - 363 jogos

3º - Diego Cavalieri (2017) - 352 jogos

4º - Félix (1978) - 321 jogos

5º - Batatais (1946) - 308 jogos

6º - Fernando Henrique (2010) - 265 jogos

7º - Ricardo Pinto (1993) - 239 jogos

8º - Jorge Vitório (1973) - 179 jogos

9º - Kleber (2005) - 165 jogos

10º - Wellerson (1997) - 156 jogos

11º - Fábio (2024) - 144 jogos

Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor segue no Espírito Santo e se prepara para enfrentar o Atlético-MG, no sábado (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.