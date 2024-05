Marcelo se reapresentou nesta sexta-feira (3) e está à disposição para enfrentar o Atlético-MG - Reprodução / X

Publicado 03/05/2024 13:30

Rio - Marcelo está de volta. Após ser poupado da partida contra o Sampaio Corrêa-MA, quarta-feira (1º), pela Copa do Brasil, o lateral-esquerdo se reapresentou nesta sexta-feira (3), no Espírito Santo, e ficou à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 5ª rodada do Brasileirão.

O lateral aproveitou a folga para viajar para Madri, na Espanha. Marcelo acompanhou o filho Enzo, de 15 anos, na assinatura do novo contrato com o Real Madrid . O primogênito do craque tricolor atua na categoria de base do gigante espanhol e é um dos destaques do time Cadete B, com 17 gols na temporada. Recentemente, foi decisivo para a Espanha conquistar um título na categoria sub-15.

Marcelo desembarcou em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira, e participou da atividade no Estádio Kleber Andrade, onde o Fluminense finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG. A tendência é que o lateral retorne ao time titular após ser poupado contra o Sampaio Corrêa-MA.

O Fluminense tenta se reabilitar no Brasileirão após a vitória na Copa do Brasil. O Tricolor, que foi derrotado pelo Corinthians na rodada anterior, é o 16º colocado com quatro pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento em caso de tropeço. O Galo, por sua vez, é o vice-líder com oito pontos.