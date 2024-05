Enzo Alves é filho do lateral-esquerdo Marcelo e joga na base do Real Madrid - Divulgação

Publicado 02/05/2024 10:00 | Atualizado 02/05/2024 10:00

Rio - Filho do lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, Enzo Alves renovou o contrato com o Real Madrid, da Espanha. O primogênito do craque tricolor atua nas categorias de base do gigante espanhol e ampliou o vínculo anterior que ia até 2026.

"Feliz por poder seguir no melhor clube do mundo", publicou Enzo.

Marcelo foi poupado da partida contra o Sampaio Corrêa-MA , no Espírito Santo, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogador aproveitou para acompanhar o filho, ao lado da esposa Clarice, na assinatura do novo contrato com o Real Madrid.

"Parabéns, meu filho, por mais um objetivo alcançado! Alegria, trabalho e responsabilidade. Brilha, meu amor", escreveu Marcelo nas redes sociais.

Enzo, de 15 anos, atua como centroavante — bem diferente do pai, que é defensor. Porém, herdou as características ofensivas que sempre destacaram Marcelo. O jovem tem 17 gols na atual temporada com o time Cadete B do Real Madrid.

Enzo chegou na categoria de base do Real Madrid com apenas oito anos. O primogênito de Marcelo é um dos destaques da sua idade e é titular do time Cadete B, além de artilheiro da equipe.