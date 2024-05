Léo Jardim, do Vasco, no jogo contra o Fortaleza - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 02/05/2024 08:30

Rio - O Vasco assegurou um empate heroico contra o Fortaleza . No primeiro jogo após a goleada sofrida para o Criciúma, em São Januário, que custou a saída do técnico Ramón Díaz, o Cruz-Maltino empatou sem gols com o Leão do Pici, nesta quarta-feira (1º), no Castelão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O goleiro Léo Jardim ressaltou a dificuldade da partida e destacou a vontade dos companheiros.

"Foi um jogo muito difícil. O Fortaleza é uma equipe muito boa e bem treinada. É difícil jogar aqui (no Castelão), o gramado não estava dos melhores. Mas nos defendemos muito bem, fizemos o que o jogo pediu. Tínhamos a ideia de propor mais, mas sabemos que futebol não é assim, tivemos que nos adaptar de acordo com a partida. Mas nós fomos muito bem e agora vamos decidir na nossa casa", disse.

O Vasco sofreu no Castelão. O Fortaleza assustou — principalmente no primeiro tempo — quando chegou a acertar a trave com Pochettino. Na etapa final, o Cruz-Maltino conseguiu ter mais a bola, mas terminou o jogo com menos de 40% de posse. O Leão do Pici, por sua vez, finalizou 16 vezes, sendo seis no alvo, mas não transformou o domínio em gols.

Com o empate sem gols, o Vasco deixou a disputa em aberta para o jogo de volta, em São Januário, no dia 21, às 21h30 (de Brasília), e joga por qualquer vitória para avançar às oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Após a vitória pela Copa do Brasil, o Vasco muda o foco para o Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (5), às 16h, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 5ª rodada do campeonato.