Publicado 01/05/2024 20:57 | Atualizado 02/05/2024 07:14

Ceará - O Vasco passou longe de ter uma grande atuação diante do Fortaleza, mas conseguiu um resultado importante fora de casa para seguir vivo na Copa do Brasil. A equipe carioca empatou com o Leão do Pici por 0 a 0 na Arena Castelão, na noite desta quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da terceira fase. Esta foi a primeira partida do Cruz-Maltino desde a saída do técnico Ramón Díaz.

Com o resultado, o Vasco garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil com qualquer vitória no próximo jogo. Um novo empate força a decisão por pênaltis. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio (terça-feira), às 21h30, em São Januário.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino na temporada será pelo Brasileirão. A equipe carioca volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o Athletico na Ligga Arena. A partida é válida pela quinta rodada do campeonato.

O Vasco teve um desempenho ruim no primeiro tempo. A equipe carioca ficou pouco com a bola (menos de 40% de posse) e mostrou dificuldade para encaixar contra-ataques. A principal chegada na jogada de transição rápida veio com Rayan, que até conseguiu o cruzamento, mas a zaga do Fortaleza apareceu para fazer o corte.

Na defesa, o Cruz-Maltino via o Leão do Pici pressionar e encontrar espaços. O time de Vojvoda, porém, não conseguiu transformar esse bom momento em gols. A grande oportunidade veio num chute de Pochettino, dentro da área, que parou na trave.

Na etapa complementar, o cenário mudou um pouco. O Gigante da Colina conseguiu ficar mais com a bola em relação ao primeiro tempo e chegou mais ao campo de ataque, ainda que sem levar tanto perigo.

O Fortaleza ainda foi a melhor a melhor equipe em campo na etapa final e não deixou de buscar o gol na Arena Castelão. Entretanto, só conseguiu assustar o Gigante da Colina nos acréscimos, sem sucesso. Assim, a partida terminou com o empate em 0 a 0.

Fortaleza x Vasco



Data e Hora: 01/05/2024, às 19h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Cartões amarelos: Matheus Carvalho, Sforza e Kervin (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Tite e Felipe Jonathan; José Welison (Hércules, 41'/2ºT), Matheus Rossetto (Kervin, 23'/2ºT) e Pochettino; Yago Pikachu (Marinho, 22'/2ºT), Machuca (Moisés, 29'/2ºT) e Lucero.

VASCO (Técnico interino: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas (ZéGabriel, 45'/2ºT), Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Galdames, Intervalo) e Matheus Carvalho (Sforza, 13'/2ºT); Rayan (Rossi, 13'/2ºT), David (Adson, 13'/2ºT) e Vegetti.