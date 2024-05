No total, Ramón Díaz esteve na beira do campo em 41 oportunidades e teve 50% de aproveitamento no Vasco - Fabio Moreira Pinto / AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 01/05/2024 13:50 | Atualizado 01/05/2024 14:28

Rio - O técnico Ramón Díaz se despediu do Vasco nesta quarta-feira (1). O argentino fez uma publicação nas redes sociais, onde afirmou ter cumprido o sonho de treinar um time brasileiro e agradeceu o carinho dos torcedores cruz-maltinos.

"Quero agradecer por todo o amor e carinho que vocês me deram durante minha passagem por esse clube gigante... vocês sempre terão um lugar no meu coração. Quero agradecer também a todas as pessoas que trabalham no clube, que foram grandes profissionais e pessoas com todos nós, os funcionários que sempre defenderam o clube nos momentos difíceis e sempre o fizeram com muito coração", escreveu.



"O Vasco da Gama me fez realizar um sonho de treinar nesse grande campeonato, esse será um eterno agradecimento. #vasconovabajar", finalizou.

O ciclo do treinador foi encerrado após a goleada sofrida pelo Vasco para o Criciúma no último fim de semana, por 4 a 0, em São Januário.



Ramón Díaz chegou ao Vasco em julho do ano passado junto ao filho, Emiliano Díaz, e ajudou o clube a escapar do rebaixamento no Brasileirão. Quando assumiu o comando, o time vivia sequência de oito derrotas em nove jogos, com apenas nove pontos, na 19ª posição.



No total, o argentino esteve na beira do campo em 41 oportunidades. Foram 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 50%.